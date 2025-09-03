中国の習近平国家主席は「抗日戦争勝利80年」の記念レセプションで重要講話を行いました。中国の習近平国家主席は3日、軍事パレードを行った後、人民大会堂で「抗日戦争勝利80年」の記念レセプションを開催し、参加した各国の首脳らを前に重要講話を行いました。この中で習主席は、「80年前、中国国民は日本の軍国主義侵略者を完全に打ち破り、反ファシズム戦争の完全な勝利を宣言した」と主張。「これは、中華民族が近代以来の深