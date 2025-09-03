上越市の有沢製作所で新たなアイデアや技術を生み出す拠点、イノベーションセンターが完成し、2日、竣工式が行われました。上越市にある有沢製作所の工場内に完成したイノベーションセンターは地上3階建てで研究開発のためのエリアや外部の企業とアイデアを出し合うスペースなどが設けられています。また、上越市らしく空調には雪を活用しているということです。＜有沢悠太 社長＞「私たちが持って