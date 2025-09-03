Image: シャオミ・ジャパン 今すぐ確認してね。シャオミからモバイルバッテリー「Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh（Integrated Cable）」の自主回収がアナウンスされました。一部サプライヤーの原材料に起因する問題により、2024年8月から9月にかけて製造された一部ロットが過熱や発火につながる可能性があるとのこと。今のところ日本での発生事例はないとのことですが、品質基準の維持のた