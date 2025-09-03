3日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた佐々木主浩氏が、巨人の先発・森田駿哉について言及した。初回に4点の援護をもらった森田は、3回に内山壮真に2点適時二塁打を浴びたが、４回以降はスコアボードに0を並べ、6回・104球、4被安打、5奪三振、2与四球、2失点とゲームを作った。佐々木氏は森田について「いいところもありましたし、もう少し大胆さがあればもっといいかなと思い