ラフな格好で柔らかな笑顔を向ける姿日曜劇場「テセウスの船」(TBS)の名演から5年…。15歳に成長した人気女優の姿が話題となっている。インスタグラムで「楠ほたる役で、出演が決まりました！！」と綴って10月から始まる新日曜ドラマ「ぼくたちん家」(日本テレビ)への出演を報告したのは白鳥玉季。訳あって大金を抱えた中学3年生?楠ほたる?を演じることを伝え、共演者で心優しく不器用なゲイ?波多野玄一?を演じる俳優の及川光