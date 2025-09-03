環境省と気象庁の熱中症予防情報サイトによると、3日午後5時現在、4日の熱中症警戒アラートを発表した都道府県はゼロになっている。ただ、長崎県や東京都、神奈川県などでは日最高暑さ指数予測が31以上の危険。九州で熱中症警戒アラートがゼロだったのは8月11日以来。熱帯低気圧が4日から5日にかけ台風に発達して九州から西日本方面に進む予報になっており、雨雲や強風で日差しが遮られることが影響しそうだ。