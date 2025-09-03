アメリカ遠征中の日本代表は、現地６日にオークランドでFIFAランキング13位のメキシコ、９日にコロンバスで15位のアメリカと親善試合を戦う。どちらも来年のワールドカップ開催国で、17位の森保ジャパンよりもFIFAランクが高い。恰好の腕試しができる相手だ。その重要な２連戦を前に、取材に応じたキャプテンの遠藤航は、「怪我人が多いのはちょっと残念ですけど、いるメンバーでやるしかない。それでもしっかりクオリティを出