元日本代表の10番が、魅せた。浦和レッズは９月３日、ルヴァンカップ準々決勝の第１戦で川崎フロンターレと埼玉スタジアム2002で対戦している。ホームチームは22分に先制点を挙げる。スコアラーはレッズの10番を背負う中島翔哉だ。自陣からのロングボールに前線で反応。走りながら後ろから来るボールを完璧にコントロールした右足で、そのまま押し込んだ。 試合を中継するスカパーで解説を務める浦和OBの永井雄一郎氏