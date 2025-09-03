【ソウル＝依田和彩】ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は３日、訪問先の北京で会談した。タス通信によると、正恩氏はプーチン氏が提案したモスクワ訪問を受け入れた。露大統領報道官が明らかにした。訪露の日程は未定という。タスなどによると、首脳会談は１対１の協議を含めて２時間半行われた。ロシアのウクライナ侵略を機に接近した両首脳は関係強化を確認した。会談後にプーチン