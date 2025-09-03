◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（３日・Ｇタウン）巨人・田中将大投手が２軍・ヤクルト戦で先発。８月２９日の登録抹消後、初登板で５回２安打０封、無四球の内容でアピールした。最速１４６キロで４奪三振。テンポよく６５球で役目を終え「良かったんじゃないですかね。テーマを持ってやったことを、マウンドの上でしっかりとできたかなと思います」と振り返った。初回先頭で二塁打を許して以降、２〜４回は無安打投球