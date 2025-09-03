お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが２日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。婦人科系の悩みを抱え、卵子凍結に踏み切った経験を明かす一幕があった。この日は「卵子凍結のリアル」。費用や体への負担など様々に話し合う中、ＭＣの上田晋也に「バービーは実際にやったの？」と聞かれたバービーは「私は３２歳くらいの時に婦人科系の疾患があって、通院してたりした