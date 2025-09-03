◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（３日・バンテリンドーム）阪神・畠世周投手が移籍後初登板を果たした。３点ビハインドの７回に登板。先頭・田中を三ゴロ、上林を遊ゴロに封じ、細川を右飛に仕留めた。昨オフに巨人から現役ドラフトで加入した右腕。４月右中指のコンディション不良で離脱し、８月１４日に２軍戦で復帰していた。８月３１日に出場選手登録され、念願の虎デビューとなった。