◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（３日・バンテリンドーム）中日の石川昂弥内野手が、自身２２試合目で、今季１号ソロを放った。４―２の６回。フルカウントから、阪神・伊藤将の１３１キロ高め変化球を完璧に捉えた。打球は大きな弧を描いて、左翼席中段に消えた。「少し前に出されましたが、なんとか対応できました。チームに貢献できてうれしいです」とスタンドの大歓声を背にダイヤモンドを一周。仲間の祝福に笑みがはじ