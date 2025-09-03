◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）巨人の先発・森田駿哉投手が５点の援護をもらい、６回まで投げ４安打２失点（自責０）、自己最多の１０４球で３勝目の権利をもって６回で降板した。森田は初回、先頭の浜田太貴外野手を右前打で出したが後続を打ち取り無失点。森田が３回に失点。先頭の岩田幸宏外野手の一ゴロをリチャード内野手がはじき（失策）無死一塁。送りバントと浜田への四球で一、