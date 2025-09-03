米３０年固定金利は６．６４％に低下、住宅ローン申請指数は－１．２％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．６４％と前回の６．６９％から小幅に低下した。住宅ローン申請指数は－１．２％と前回の－０．５％から引き続き低下している。購入指数は１６３．８から１５８．７に低下。借り換え指数は８９４．１から９０２．５へと上昇している。 USD/JPY148.70EUR/USD1.1644EUR/JPY