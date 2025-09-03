ポンド売り一服、英財務相が市場鎮静化図るドル円は一時１４９円台乗せも＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ポンド売りが一服している。前日と同様に英長期債利回りが上昇して始まり、ポンド売りが先行した。しかし、リーブス英財務相が秋季予算案を１１月２６日の公表すると発表、「我々はインフレと借入コストを引き下げる必要がある」「日常的な支出を厳しく管理し、財政ルールを徹底することでこれを実現