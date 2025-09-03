フィリピンで起きた日本人射殺事件で、殺害された男性2人の遺体が日本に到着しました。この事件は、フィリピンの首都マニラで8月15日、東京都内に住んでいた佐鳥秀明さん（53）と中山晃延さん（41）が拳銃で撃たれ殺害されたもので、フィリピン人の兄弟が殺人などの疑いで現地当局に逮捕されたものです。佐鳥さんと中山さんの遺体は、9月3日午後1時過ぎに羽田空港に到着しました。遺体はこのあと警察署に搬送され、警視庁が司法解