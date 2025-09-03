静岡・菊川市の交差点で目撃されたのは、思わず目を疑う光景です。画面右側から軽自動車が現れた次の瞬間、車は猛スピードでT字路に進入。そのまま斜面に乗り上げ、砂ぼこりを上げながら姿を消しました。軽自動車側からの目線で地図を確認すると、突っ込んだ斜面は、ガードレールが途切れた辺り。その先にあったのは、JR東海道線の線路です。目撃者によりますと、軽自動車は減速する様子もなく、急スピードでT字路に進入。線路へ飛