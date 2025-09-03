「中日−阪神」（３日、バンテリンドーム）阪神・伊藤将司投手は６回１０安打５失点で降板となった。四回まで無失点だったが、五回に崩れた。２死一、二塁から上林に右前へポトリと落ちる同点打。続く細川には右翼席へ１４号３ランを運ばれ、一気に逆転された。六回にも石川昂に変化球を拾われ、左翼席へソロ被弾。味方が得点した直後の失点で、再び流れを奪われた。７月１３日以来の５勝目はまたもお預けとなった。