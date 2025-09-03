緊迫した日韓戦での大仕事を経て、さらに研ぎ澄まされた状態で日本代表に帰ってきた。アメリカ遠征2日目の現地時間2日、GK大迫敬介(広島)が報道陣の取材に対応。「今までもそうだけど一日一日しっかりと存在感を出すことと、前回もE-1でもそうだったけど、与えられた時にしっかりと自分のパフォーマンスを発揮する準備をしたい」と意気込みを語った。大迫は今年7月、EAFF E-1選手権最終戦・韓国戦(◯1-0)で先発を任され、最終