事故があった現場は、さっぽろ創世スクエアがすぐそばにある、車通りの多い片側２車線の道路です。東から西に直進していたワゴン車が、反対車線から右折しようとしたダンプカーと衝突。このはずみでワゴン車が歩道に乗り上げ、コンビニの前にいた歩行者の男性をはねたということです。交通量の多い場所での事故となり、日中の札幌中心部が一時騒然となりました。