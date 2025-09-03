気象情報は、気になる台風情報です。 気象台によりますと、沖縄の東海上付近に発生している熱帯低気圧は、4日朝までに「台風15号」に発達する見込みです。 県内には、4日午後3時以降から夜にかけて、最も接近する予想です。 これに伴い、風が強くなり、波は高くなる見込みです。 また、落雷や竜巻などの激しい突風や、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。 ▼熱帯低気圧情報(3日午後3時時点) ▼4