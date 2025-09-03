この記事をまとめると ■日野と三菱ふそうが持株会社のもとで統合され東京証券取引所プライム市場に上場予定 ■水素燃料やゼロエミッション車の開発を加速させ日本の商用車産業の競争力強化をねらう ■統合される両社の歴史を改めて振り返る 巨大な持株会社が誕生 2025年6月10日、日野自動車と三菱ふそうトラック・バスは2026年4月に経営統合すると発表した。日野の親会社であるトヨタ自動車と三菱ふそうの親会社であるダイムラ