香川・高松市で信号待ちの最中、後ろから来た車が対向車線に入り逆走！そのまま信号を無視して、右に曲がっていきました。さらに、車が進んでいった道は、歩行者と自転車専用の道路。車の走行はできません。目撃者：あの勢いで入っていくかと思ってびっくりした。逆走した時点で危ないと思う。目撃者によりますと、通勤時間帯で急いでいたのか、ショートカットしたかったように見えたということです。危険な運転は和歌山市でも。信