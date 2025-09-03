自民党の麻生最高顧問が、石破首相の任期を待たず前倒しで総裁選挙の実施を求める意向を正式に表明しました。自民・麻生最高顧問：総裁選挙の前倒しを要求する書面に署名・提出をすると決めております。横浜市で開かれた麻生派の研修会で麻生氏は、参議院選挙を「惨敗だった」と指摘し、「次の衆院選で勝利できる体制を整えなければいけない」と述べました。そのうえで、出席した約40人の麻生派議員に対し前倒しへの同調こそ求めな