トヨタ自動車がチェコの工場で電気自動車（EV）を生産することを発表した関係者。左から2人目は同国のフィアラ首相＝3日、プラハ（同社提供）トヨタ自動車は3日、チェコの工場で電気自動車（EV）の生産を始めると発表した。投資規模は6億8千万ユーロ（約1180億円）で、トヨタが欧州で単独でEVを生産するのは初めて。欧州で温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルの目標達成を目指す。チェコの政府関係者が出