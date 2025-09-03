9月2日、多くのアニソン主題歌などを手掛け、世界的にも人気の2人組音楽ユニット「GARNiDELiA（ガルニデリア）」のコンポーザーtokuが、自身のXで突然“無期限活動休止”を発表した。同投稿を公式Xもリポストし、合わせて「GARNiDELiA stellacage tour 2025 [PROGRESS] 全公演中止のお知らせ」を発表した。この投稿に、ボーカル担当のMARiA（メイリア）が《えっ！？》と反応。なんとメンバーも寝耳に水の様子をうかがわせた。