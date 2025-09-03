クリス・フルームさん。最近の事故で心臓に命に関わるけがを負ったという/Pierre Teyssot/Action Plus/Shutterstock Four-time（ＣＮＮ）世界最高峰の自転車ロードレース、ツール・ド・フランスで４度の優勝経験を誇るクリス・フルームさん（４０）が先週、フランスでの事故で命に関わる心臓のけがを負ったことが分かった。妻が明らかにした。イスラエル・プレミアテックに所属するフルームさんは８月２７日のトレーニング中、事故