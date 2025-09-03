このあと夜にかけて線状降水帯発生の恐れがある関東地方。各地で強い雨が降り始めています。3日午後4時半ごろ、栃木・真岡市で撮影されたゲリラ雷雨の映像では、辺りに雷鳴がとどろいている様子が分かります。午後3時ごろの栃木・鹿沼市では、突然降り出した強い雨に、雨具を持たずに移動する人の姿があちらこちらに見られました。頭に袋をかぶっていた男性は「急に降られちゃったから。（Q.用意する間は?）ないっすよ」と話しまし