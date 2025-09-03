Awesome City Clubが展開する、10作連続リリース企画。その第6弾となる新曲「journey」が9月10日（水）に配信リリースされることが決定した。本作は、作詞をPORIN、作曲をatagiが担当。バンドの真骨頂である多幸感あふれるサウンドに、男女ツインボーカルそれぞれの視点から「再会」を誓うリリックが重なり合う楽曲となっている。アレンジは久保田真吾（Jazzin’park）が手がけ、幸福感の中にほのかな切なさを感じさせるサウンドに