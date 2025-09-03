キュウソネコカミが、結成15周年を記念した新曲「変な踊り」を本日9月3日（水）に配信リリース。さらに同曲のリリックビデオを公開した。15周年一発目となる新曲「変な踊り」は“個人それぞれの自由な動き”をテーマにした楽曲となっており、決められた動きではなくて、みんな自由に踊って楽しんで欲しいという思いが込められている。現在開催中の結成15周年47都道府県ツアー＜感謝の鼠回り＞でもすでに披露されている楽曲だ。リリ