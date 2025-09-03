東京江古田発のロックバンド・時速36kmが9月3日に、新曲「Happy」を配信リリース。ミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオは田辺秀伸が監督を務め、バンド初の試みとなるキャスト出演によるストーリー主体の革新的な作品となっている。さらに、12月14日にワンマンライブ＜hyper (un)usual＞を渋谷CLUB QUATTROにて開催することを発表。チケットは現在、最速先行抽選がスタートしたところだ。◆◆◆■