全日本プロレスの「王道トーナメント」２回戦（３日、東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ）で、本田竜輝（２５）がデイビーボーイ・スミスＪｒ．（４０）に勝って準決勝に駒を進めた。試合は、リング内外で両雄の意地が激突する熱戦となった。途中、頭部を絞めあげられて苦しむ場面もあった本田だが、「クソガキが！」となぞの雄たけびをあげながら引かずに反撃に出るなどやりあう。ロメロスペシャルをきめられるなど終盤までスミスＪ