水瀬いのりがアーティストデビュー10周年を記念して、本日9月3日にベストアルバム『Travel Record』と2ndハーフアルバム『Turquoise』を同時リリース。各音楽サイトにて全楽曲、配信もスタートした。10年の音楽キャリアの中で初のベストアルバムとなる『Travel Record』は、これまで歩んできた「旅の記録」を意味し、10年の旅（=Travel）で出会ってきた音楽（＝Record）と、ファンやスタッフと一緒に作ってきた沢山の思い出をあわ