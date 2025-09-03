来年1月23日にリリースする1stフルアルバムから、先行配信シングル「GALA」を9月19日にリリースすることをアナウンスしたXG。約4ヵ月ぶりのカムバックシングルということもあり、ファンの期待は高まるばかりだが、本日、新しいXGロゴと「GALA」のロゴがXGの各SNSで公開された。今作のロゴは、人体と機械の美を追求した作品で、国内外で伝説的な存在となっているアーティスト、空山基がデザイン。ゴールドの輝きがデザインされた空