【モデルプレス＝2025/09/03】女優の有村架純が3日、東京・新宿で開催された映画『ブラック・ショーマン』（9月12日より公開）公開直前イベントに出席。人気俳優から絶賛を受ける場面があった。【写真】有村架純を絶賛した人気俳優◆福山雅治、有村架純のウェディングドレス姿絶賛美しい素肌が輝くキャミソールドレス姿で、俳優・アーティストの福山雅治とともに登場した有村。好きなシーンを問われた福山は予告編でも見ることがで