『SPA!デジタル写真集堀りま「進化する“ばぶ尻”」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA!デジタル写真集堀りま「進化する“ばぶ尻”」』 『SPA!デジタル写真集堀りま「進化する“ばぶ尻”」』 堀りまは、2003年東京都生まれ。マシュマロラボ創設時に開催されたオーディションで、応募者4000人以上の中から合格。後に、2ユニット制のアイドルグループ「柑橘クーベルチュール」のメンバーとしてデビュー