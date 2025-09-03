１１人組ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が３日、都内で１枚目アルバム「ＳＨＯＡＭＩ」のリリース記念ショーケースを開催した。デビュー曲「Ｃｌｉｃｋ」など１１曲が収録された同作について、リーダーのＭＯＭＯＮＡは「ＭＥ：Ｉがこれまでの音楽性を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを照明し、グループの方向性を示した唯一無二のアルバム。ファンとの固い絆を表現したアルバムにもなっています」とアピー