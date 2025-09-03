昨年のチャンピオンズＣでＧ１級競走６勝目となる有終Ｖを飾ったレモンポップ。現在、種牡馬生活を送っている北海道日高町の「ダーレー・ジャパンスタリオンコンプレックス」を取材した。初年度から２１４頭に種付けと、すでに人気爆発のレモンポップ。現役時代から筋肉隆々の馬体だったが、種牡馬になってさらに大きくなっている。昨年１２月の入厩時は５００キロを超えるくらいだったが、わずか半年ほどで１００キロほど増