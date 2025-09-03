人気グラビアアイドルで女優の福井梨莉華（ふくい・りりか＝20）がこのほど、2025年10月29日に発売する1st写真集（講談社）から新たな先行カットを公開。 【写真】横からも魅力たっぷりな「オトナ」先行カット 高校卒業後、2023年にドラマ『高校生日記～キミとつくる青春～』（NHK）のオーディションに合格し女優として芸能界の道へ。翌年24年にグラビアデビューを果たし、屈託のない笑顔と抜群のプ