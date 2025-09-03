アイロボットのロボット掃除機「ルンバ」からシリーズ初の温水拭きを搭載し、最高レベルの清掃力を実現した最上位のフラッグシップモデル「Roomba Max 705 Combo ロボット ＋ AutoWash 充電ステーション」（17万9800円）が登場しました。今作の注目ポイントはルンバで初めて“PowerSpin ローラーモップ with PerfectEdge”を搭載したところ。床の水拭きを担当するこのローラーモップは毎分200回転で安定した圧力をかけながら床の汚