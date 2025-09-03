麻薬取締法違反の疑いで家宅捜索を受けていた新浪剛史氏は会見で、サプリの購入について「法を犯していない」と、身の潔白を主張しました。◇注目の会見。サントリーHD新浪剛史前会長（66）「私は法を犯しておらず、潔白であると思っています。しかし結果的に私がサプリを購入したことに端を発して、このようなことになったのは私の不注意。社会をお騒がせしたことに対しておわび申し上げます」新浪氏は、サプリメントの購