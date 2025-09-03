沖縄・西表島で庭の木を映したカメラが捉えたのは、実ったパパイアを頬張る“カラス”。目撃者は「パパイアの木を見たら穴が開いていた。結構食べられていた」と話します。そしてその直後、奇妙な行動に出たのです。カラスがカメラの方向に飛んできたかと思うと、なんとカメラの画角がじわじわと変化。パパイアが映らない位置で止まったのです。目撃者は「自分たちが悪いことしているのを映らないようにしている気がした。後からき