陸上自衛隊の小型のドローン1機が訓練中に操作ができなくなり、行方が分からなくなっています。陸上自衛隊によりますと、今月2日の午前11時ごろ、静岡県の東富士演習場内で災害時の偵察などに用いるドローンの操縦訓練を行っていたところ、飛行開始から15分ほどで操作を行うタブレットの画面が暗転し機体の制御ができなくなり、ドローンの行方が分からなくなったということです。行方が分からなくなったドローンは機体の横幅がおよ