群馬・館林市で店の植物を持ち去る、犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。8月22日未明の映像には、コインランドリーに現れた1台の車の運転席から、白い服を着た人物が降りてきて、手ぶらで店内に入っていく様子が映っていました。洗濯を始めるそぶりもなく、店内をウロウロ。そして椅子に腰かけたかと思いきや、すぐに立ち上がり、店の外へと出ていきました。すると店先でしゃがみ込み、置いてあった2つの植木鉢を車に積