陸上世界選手権東京大会の日本代表のユニホームカラー「サンライズレッド」にライトアップされた東京スカイツリー＝3日夜、東京都墨田区陸上の世界選手権東京大会開幕まであと10日となった3日、東京都墨田区の東京スカイツリーで特別ライティングの点灯式が行われた。日本代表のユニホームカラーで、朝日が昇る力強さを表した赤色の「サンライズレッド」の明かりがともされ、日本陸連の有森裕子会長は「全員が、自分が決めた目標