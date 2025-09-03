◇バレーボール女子世界選手権決勝トーナメント準々決勝日本ーオランダ（2025年9月3日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権は3日、タイ・バンコクで決勝トーナメント準々決勝が行われ、日本（世界ランク4位）はオランダ（同8位）と対戦。第3セットを落としセットカウント2ー1とした。サーブミスが目立ち20−25で第1セットを落とした日本。第2セットでは、中盤で8連続得点で勢いに乗るとそのまま25−20で取り