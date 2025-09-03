「広島−ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）広島・大瀬良大地投手（３４）は５回２安打１失点で降板。自己ワーストの７与四球で球数は１０１球に達したが、エースの意地を見せた。立ち上がりから制球が不安定だった。三回までに６与四球。三回１死満塁の佐野の打席中には、ベンチからトレーナーがマウンドに向かう場面もあったが続投。五回１死二塁からは筒香に左翼線への適時二塁打を浴び、先制点を献上した。しかし、