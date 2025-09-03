NHK大阪放送局は3日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、29日スタートの次期連続テレビ小説「ばけばけ」に出演予定だったが、取りやめたと明かした。同局は「出演を予定していましたが、取りやめました」とだけ説明。役どころや、撮り直しが発生するかについての説明はなかった。