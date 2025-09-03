県内の最低賃金について、新潟労働局は10月2日から1050円にすると公示しました。新潟では初の時給1000円超えにまちの人たち、そして雇用側の反応を取材しました。新潟労働局は新潟県内の最低賃金について、10月2日から1050円にすると官報で公示しました。現在の985円から65円の引き上げは過去最高で、新潟で最低賃金が1000円を超えたのは初めてです。（リポート）「働くうえで大事な時給、みなさんはどのくらい時給をもらっ